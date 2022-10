Wolvenwelpjes van Noëlla en August zetten eerste stappen buiten militair domein: “Kans op aanrijding helaas weer zeer reëel”

Helft vogelsoor­ten gaat wereldwijd achteruit: gierzwaluw, watersnip en roek bedreigd

49 procent van de vogelsoorten in de wereld gaat achteruit door toedoen van de mens en de klimaatwijziging. Eén op de acht is met uitsterven bedreigd. Wereldwijd neemt slechts 6 procent van de vogelsoorten toe. De weinig opbeurende conclusies staan in het nieuwe State of the World’s Birds-rapport dat om de vier jaar verschijnt. Bij ons is onder meer de gierzwaluw bedreigd.

