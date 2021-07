Wolven August en Noëlla kregen dit jaar minstens vijf welpen

Noord-Limburg “Wolven weten perfect waar welk bang schaapje zit”: alweer damhert en schaap gepakt in Limburg

7 april Een dood damhert in Houthalen en een dood schaap in Peer in enkele dagen tijd, blijkt twee keer het werk van de wolven in Noord-Limburg. “De wolf krijgt té veel rechten", vinden de eigenaars. Bij Welkom Wolf en het Natuurhulpcentrum hameren ze op het belang van een omheining mét stroomdraad. “De wolf heeft een ‘inventaris’ van gemakkelijke prooien in zijn kop", herhaalt Jan Loos zijn woorden.