Witte haai van maar liefst 1.606 kg op weg naar Europa na “verkeerde afslag”

De vrouwelijke haai van 4,5 meter lang, genaamd Nukumi, zwemt meestal op en neer langs de westkust van de VS en Canada. In een ongebruikelijke beweging nam de 50-jarige haai - de grootste die ooit in die regio getagd is door wetenschappers - een uitwijking naar het oosten, over de Atlantische Oceaan.

Trekkende soorten zoals de witte haai steken zelden de Mid-Atlantische Rug over - een barrière in het midden van de oceaan - maar dat is nu precies wat Nukumi eerder deze maand heeft gedaan.

Tracker

De organisatie OCEARCH, die zich bezighoudt met een tracken van haaien en schildpadden, kon aan de hand van een tracker in de rugvin van Nukumi bevestigen dat ze daadwerkelijk over de Mid-Atlantische Rug was gezwommen. De enige andere witte haai die de oversteek ooit maakte was Lydia, die wetenschappers in 2014 verraste met een reis naar de kust van Portugal.

Quote Nukumi is in staat om de kusten van Europa te bereiken. Bob Hueter, OCHEARCH

Bob Hueter, hoofdwetenschapper van OCEARCH, gelooft dat Nukumi de oversteek maakt omdat ze zwanger is en zoekt naar een veilige plek om te bevallen, weg van agressieve mannelijke tegenhangers.

De uiteindelijke bestemming

Wat de uiteindelijke bestemming van de haai zal zijn, is nog niet zeker: “Ze is in staat om de kusten van Europa te bereiken, maar we kunnen nog niet voorspellen of ze dat daadwerkelijk zal doen. Als ze niet snel terugkeert, gaat ze misschien naar eilanden voor de kust, zoals de Azoren, of onderzeese bergen in de oostelijke Atlantische Oceaan. Aangezien geen van onze andere haaien dit gedaan heeft, is alles voorlopig nog speculatie en moeten we wachten op verdere taglocaties”, aldus Hueter.

Volledig scherm De witte haai Nukumi. © OCEARCH

De tag die OCEARCH in oktober 2020 aan de rugvin van Nukumi kon bevestigen, laat zien dat ze gemiddeld 70 km per dag aflegt. Nukumi verliet de kust van North Carolina op 22 februari en heeft sindsdien bijna 9.000 km afgelegd.

Visnetten en haken

Experten maken zich ondertussen zorgen over de visserijactiviteiten in de gebieden waar Nukumi naartoe reist. De haai zou mogelijks de netten kunnen scheuren, maar haken en lijnen zouden wel “een ernstig risico voor haar overleving” kunnen vormen.