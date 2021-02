Winterprik werd “mogelijk honderden” kerkuilen fataal

“Eén medewerker van de Kerkuilwerkgroep heeft de voorbije dagen acht dode kerk- en bosuilen gevonden”, zegt woordvoerder Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Vele kerkuilkoppels die in nestkasten broeden, waren waarschijnlijk hetzelfde lot beschoren, maar die zullen we pas vinden als we in mei de nestkasten onderzoeken. Het zou om honderden dieren kunnen gaan.”

3.000 muizen per jaar

De kerkuilpopulatie in Vlaanderen telde in 2019 in totaal 1.389 geregistreerde broedparen. Dat is voornamelijk de verdienste van de honderden vrijwilligers van de Kerkuilwerkgroep, een afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen. Over de jaren heen heeft die in Vlaanderen zowat 3.000 nestkasten opgehangen. Ongeveer 95 procent van de Vlaamse kerkuilen broedt momenteel in zo’n nestkast.