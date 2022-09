Winnaars van 'Bird Photographer of the Year' bekend: bekijk hier de mooiste foto’s

De winnaars van de ‘Bird Photographer of the Year 2022' zijn onthuld. Een foto van een alpensneeuwhoen in winterkleed die boven de besneeuwde bergen van Tysfjord in Noorwegen vliegt, wint de hoofdprijs in ‘s werelds grootste vogelfotografiewedstrijd. Fotografen van over de hele wereld stuurden meer dan 20.000 foto’s in voor de wedstrijd, elk met het oog op de hoofdprijs van 5.000 pond (5.700 euro).

De Noorse fotograaf Erlend Haarberg werd uitgeroepen tot winnaar van de hoofdprijs van dit jaar voor zijn prachtige foto van een alpensneeuwhoen, genomen boven de Tysfjorden. “Hoog in de bergen houden wind, sneeuw en kou de winter maandenlang in een ijzeren greep. Hier gedijen de alpensneeuwhoenders in een eindeloos wit landschap”, zegt Haarberg.

Volledig scherm Deze foto van een alpensneeuwhoen in winterkleed die boven de besneeuwde bergen van Tysfjord in Noorwegen vliegt, won de hoofdprijs © Erlend Haarberg / Bird Photographer of the Year

“Op deze specifieke winterdag was ik op weg naar een bergtop. Ik had de top bijna bereikt toen ik een paar sporen in de sneeuw zag. Al snel nam een vogel de vlucht, waarbij de dramatische achtergrond liet zien wat voor een barre omgeving deze vogel zijn thuis noemt”, aldus de winnaar over zijn foto.

De award voor ‘Young Bird Photographer of the Year 2022' werd toegekend aan de 17-jarige Zwitserse fotograaf Levi Fitze voor zijn foto van een bonte strandloper die tegen een zandstorm worstelt.

Volledig scherm De award voor ‘Young Bird Photogapher of the Year 2022' werd toegekend aan de 17-jarige Zwitserse fotograaf Levi Fitze voor zijn foto van een bonte strandloper die tegen een zandstorm worstelt. © Levi Fitze / Bird Photographer of the Year

“Herinnering aan wat we te verliezen hebben”

“Opnieuw hebben onze getalenteerde fotografen een licht geworpen op de ongelooflijke diversiteit van het vogelleven waarmee we onze planeet delen”, zegt Will Nicholls, directeur van Bird Photographer of the Year. “Maar het is ook een sterke herinnering aan wat we te verliezen hebben als we niet blijven zorgen voor de natuurlijke wereld en vechten voor de bescherming ervan tegen de vele bedreigingen die vandaag de dag bestaan.”

Bij Bird Photographer of the Year staat natuurbehoud centraal. Dit jaar heeft de wedstrijd meer dan 5.000 pond (5.700 euro) gedoneerd aan de liefdadigheidsinstelling Birds on the Brink, die belangrijke fondsen verstrekt aan kleinschalige vogelbeschermingsprojecten over de hele wereld.

Acht categorieën

Fotografen deden mee aan de wedstrijd voor volwassenen in acht verschillende categorieën: Beste portret, Vogels in de omgeving, Aandacht voor detail, Vogelgedrag, Vogels in de vlucht, Zwart-wit, Stadsvogels, en Creatief. Er was ook een Conservation Award, Portfolio Award, en Video Award. Alle bekroonde beelden zijn door William Collins gepubliceerd in een koffietafelboek. Het voorwoord van het boek werd geschreven door natuurkenner en tv-ontdekkingsreiziger Steve Backshall.

De wedstrijd voor 2023 staat nu open voor inzendingen op birdpoty.com, en nodigt fotografen van alle ervaringsniveaus uit om hun beste vogelfoto’s in te zenden.

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie 'Zwart-wit' © Espíritu Santo / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie 'Vogels in de vlucht' © Raoul Slater / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie 'Beste Portret' © Ly Dang / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie 'Vogelgedrag' © Peter Ismert / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie 'Aandacht voor detail' © Andy Pollard / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie '9 tot 13 jaar' © Parham Pourahmad / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie '8 jaar en jonger' © Arjun Jenigiri / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie 'Creatieve beeldtaal' © Petro Katerynych / Bird Photographer of the Year

Volledig scherm Bird Photographer of the Year - Winnaar in de categorie 'Stadsvogels' © Ammar Alsayed Ahmed / Bird Photographer of the Year