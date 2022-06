Wilde kippen pas 3.500 jaar geleden uit hoge bomen gelokt door rijst en gedomesticeerd

De wetenschappers hebben alles samen resten van kippen uit meer dan 600 plekken in 89 landen opnieuw onderzocht. Ze ontdekten dat de oudste botten van een duidelijk gedomesticeerde kip zich in het neolithische dorpje Ban Non Wat in centraal Thailand bevonden en dat ze dateren van ergens tussen 1650 en 1250 vóór Christus.

Domesticatie

Kippen zijn oorspronkelijk afkomstig van de tropische oerwouden van Zuidoost-Azië. Het waren vogels die hoog in de bomen in de jungle leefden. De mens kwam ermee in contact via de droge rijstteelt. De rijst lokte de kippen uit de bomen naar beneden, en zo begon de domesticatie van kippen. Pas rond 800 vóór Christus streken ze neer in Europa, eerst in het Middellandse Zeegebied, via vroege Griekse, Etruskische en Fenicische zeehandelaars. Daarna duurde het nog bijna 1.000 jaar voordat ze ook ingeburgerd raakten in de koudere klimaten van Schotland, Ierland, Scandinavië en IJsland.