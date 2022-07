Wilde bizons keren voor het eerst in duizenden jaren terug naar het Verenigd Koninkrijk: “Ze doen dienst als natuurlijke ingenieurs”

Maandagochtend zijn drie bizons op het platteland in Kent, Groot-Brittannië uitgezet. Het zijn de eerste wilde bizons die sinds duizenden jaren in Groot-Brittannië rondlopen. Het is de bedoeling dat het natuurlijke gedrag van de dieren een dicht dennenbos omvormt tot een levendig natuurlijk bos.

Hun smaak voor schors zal sommige bomen in het dennebos doen afsterven en hun omvang zal paden openen, waardoor licht op de bosbodem valt. Hun voorliefde voor het rollen in stofbaden zal ook voor meer open terrein zorgen. Dit alles moet nieuwe planten, insecten, hagedissen, vogels en vleermuizen laten floreren. Het Wilder Blean-project is een experiment om te zien hoe goed de bizons kunnen fungeren als natuurlijke “ecosysteem-ingenieurs” en de wilde fauna kunnen herstellen. Het Verenigd Koninkrijk is een van de meest verarmde natuurlanden ter wereld.

Emotionele ervaring

De Europese bizon is het grootste landdier van het continent en waren een eeuw geleden in het wild uitgestorven. Maar door herintroductieprojecten in heel Europa is zijn de vriendelijke reuzen bezig aan een opmars. “Het herstel van natuurlijk functionerende ecosystemen is een vitaal en goedkoop middel om de klimaatcrisis aan te pakken”, zegt Evan Bowen-Jones, CEO van Kent Wildlife Trust (KWT). “Wij willen dat Wilder Blean het begin wordt van een nieuw tijdperk voor natuurbehoud in het Verenigd Koninkrijk. We moeten minder berusten op menselijk ingrijpen en meer op natuurlijke ingenieurs zoals bizons, everzwijnen en bevers.”

“We geven mensen in het Verenigd Koninkrijk voor de eerste keer in meer dan duizend jaar de kans om bizons in het wild te ervaren”, zegt Paul Whitfield, directeur van Wildwood Trust. “Het is een echt krachtige, emotionele ervaring en het is iets wat we in dit land zijn kwijtgeraakt.”

Volledig scherm Wilde Bizon. © rewildingeurope

De drie bizons zijn een ouder vrouwtje uit het Highland Wildlife Park in Schotland, die de matriarch van de kudde zal zijn, plus twee jonge vrouwtjes uit het Fota Wildlife Park in Cork, Ierland. “We hadden ons geen betere matriarch kunnen wensen,” zei Donovan Wright, een van de twee nieuwe bizonwachters die voor het project werken. “Ze is heel, heel kalm, ze is heel zelfverzekerd.” De wachters hebben een tijd doorgebracht in het Kraansvlak-project in Nederland, waar je al langer kunt wandelen door een gebied dat wordt bezet door 14 bizons. Er heeft zich nog nooit een gevaarlijk incident voorgedaan.

Brexit

Half augustus komt er een jonge stier uit Duitsland bij, wiens aankomst werd vertraagd door importproblemen door Brexit. De drie vrouwtjes kregen zondag halsbanden om, waarmee het team de bewegingen van de dieren in kaart kan brengen. In het begin zullen de vrouwtjes een dubbel omheind gebied van vijf hectare hebben om te verkennen, maar dit zal toenemen tot 50 hectare wanneer de stier arriveert. Uiteindelijk zullen de dieren toegang hebben tot 200 hectare. Bezoekers van Blean Woods kunnen misschien een glimp opvangen van de bizons vanaf de paden, aldus het team.

Er worden ook tunnels ter grootte van een bizon gebouwd om de dieren in staat te stellen de bestaande wandelpaden veilig over te steken. Ze worden omheind door twee hekken, waarvan er één elektrisch is. De bizons in andere Britse wildparken zitten in kleinere gebieden en worden bijgevoerd.

Kalfjes

De bizons zullen spoedig gezelschap krijgen van andere grazende dieren, waaronder pony’s, varkens uit de ijzertijd en Longhorn-runderen, wiens natuurlijke gedrag de bizons aanvult bij het beheer van het landschap. Hun impact zal op lange termijn nauwlettend in de gaten worden gehouden. Onder meer door het nemen van bodemmonsters en het tellen van wormen, het onderzoeken van de vegetatiestructuur en het monitoren van ongewervelden, vogels en zoogdieren.

“De rangers verwachten dat de bizons zich voortplanten en dat de vrouwtjes één kalf per jaar voortbrengen. Het Wilder Blean-gebied heeft een vergunning voor maximaal 10 dieren. In de toekomst hopen zij bizons te kunnen leveren om andere gebieden in het Verenigd Koninkrijk op te richten, en dieren uit te wisselen in heel Europa. Alle 7.000 bizons die in Europa leven stammen af van slechts 12 dierentuindieren. En de soort is nog steeds geclassificeerd als kwetsbaar, dus het maximaliseren van de genetische diversiteit is zeer belangrijk.