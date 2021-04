WHO vraagt verbod van verkoop van levende dieren: “Ze zijn bron van meer dan 70 procent van opkomende infectieziekten”

Welkom Wolf zamelt geld in voor wolvenver­blijf in natuurhulp­cen­trum in Oudsbergen

15 maart Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van natuurvereniging Landschap vzw, en het natuurhulpcentrum in Oudsbergen willen een speciaal wolvenverblijf bouwen waar de dieren opgevangen en verzorgd kunnen worden, indien nodig. Daarvoor starten ze een geldinzamelactie. Aangezien er in drie jaar tijd al vijf keer wolven zijn aangereden in Vlaanderen, is het "meer dan realistisch" dat vroeg of laat een wolf met zware verwondingen verzorging nodig heeft, zegt Jan Loos van Landschap vzw.