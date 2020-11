Wetenschappers vragen dringende bescherming voor bedreigd vogelbekdier

Wetenschap­pers ontdekken koraalrif groter dan Empire State Building

28 oktober Goed nieuws vanuit het Groot Barrièrerif: Australische wetenschappers deden er een verrassende ontdekking. Ze vonden er een koraalrif hoger dan 500 meter, dat is dus hoger dan het Empire State Building in New York. Het is de eerste keer in 120 jaar dat er zo’n gigantisch vrijstaand koraalrif in het gebied werd ontdekt.