Wetenschappers ontdekken simpele truc om te voorkomen dat je kat op dieren in het wild jaagt

Miljoenen prooien per jaar, maar kat richt toch geen ecologi­sche ravage aan

27 november De huiskat is een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld, schrijven Nederlandse onderzoekers en bovendien, zeggen ze, is het illegaal om ze naar buiten te laten gaan. Een kwart van de Vlaamse huishoudens heeft er eentje rondlopen. Hoeveel slachtoffers maken ze in Vlaanderen, en zijn we medeplichtig aan een ecologische ravage? We vroegen het aan moraalwetenschapper Rutger Lazou, auteur van het pas verschenen boek ‘De toekomst van de kat’.