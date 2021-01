Wetenschappers ontdekken kleinste reptieltje ter wereld en dat kereltje is bijzonder “goed voorzien”

Limburg Camera’s leggen unieke ontmoeting vast tussen wolven en everzwijn

23 december Beelden van wolven zijn we intussen al even gewoon, maar de wildcamera’s van het Agentschap Natuur en Bos hebben nu in Limburg een wel heel opmerkelijke ontmoeting vastgelegd. Twee welpen proberen een everzwijn te benaderen, maar moeten uiteindelijk afdruipen. Uit dezelfde beeldenreeks is ook gebleken dat August en Noëlla niet vier, maar vijf welpen kregen. En het onlangs aangereden welpje blijkt nog altijd te leven, maar mankt wel.