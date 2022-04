Wetenschappers noemen nieuwe soort miljoenpoot naar Taylor Swift

Wij gebruiken sociale media, dolfijnen fluiten om in contact te blijven met vrienden

Tijdens de pandemie hebben we tal van manieren uitgetest om het sociale contact met vrienden en familie te onderhouden: we stuurden berichtjes, videochatten of belden elkaar. Wat wellicht niemand heeft geprobeerd? Fluiten. Zo pakken sommige dolfijnen het nochtans aan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Current Biology’.

