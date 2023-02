Wetenschappers in Siberië ontleden beer van 3.500 jaar oud

Giraf (6) komt met nek vast te zitten en sterft in dierentuin New York

Een drama in Seneca Park Zoo, in de Amerikaanse staat New York: verzorgers troffen daar begin deze week een levenloze giraf aan. De 6-jarige giraf met de naam Parker was vast komen te zitten in de omheining van zijn verblijf en brak vermoedelijk zijn nek toen hij zichzelf wilde bevrijden.