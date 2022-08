Wereldwijd probleem: mondmaskers duiken op in nesten van vogels

Onze natuur wordt al lang geteisterd door plasticvervuiling. Maar sinds de coronapandemie duikt ook heel wat beschermingsmateriaal - zoals mondmaskers - op bij dieren, en bij vogels in het bijzonder. De vogels kunnen er niet alleen in verstrikt raken, maar ze gebruiken het afval ook om hun nesten te maken, zo blijkt uit een wereldwijde studie .

Het online wetenschapsproject Birds and Debris verzamelt foto’s van over de hele wereld van vogels die in aanraking komen met afval. Bijna een kwart van de beelden toont vogels die vastzitten in beschermingsmiddelen, meestal mondmaskers voor eenmalig gebruik, aldus de onderzoekers.

Het project, geleid door wetenschappers van het Environmental Research Institute, onderdeel van het Schotse North Highland College (UHI), loopt al vier jaar. Inmiddels werden al meer dan 400 meldingen verzameld van over de hele wereld. Zo is er een beeld van een zilvermeeuw met een plastic zak aan zijn poot, een vogelnest in Bogota (Colombia) met plastic touw en een dode reiger in Mauritanië met een visnet om zijn snavel gewikkeld.

Dode vogel met visnet om snavel

Volgens de Britse wetenschapper Alex Bond is het plastic afval voor vogels “wereldwijd een probleem”. “Als je er naar gaat zoeken, vind je het overal”, legt hij uit aan ‘BBC’. De meeste waarnemingen waren in de VS, Groot-Brittannië, Canada en Australië , maar er waren ook foto’s uit 23 andere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Finland, India en Italië. “Het gaat bijna altijd om mondmaskers,” aldus Bond.

Volgens schattingen werden op het hoogtepunt van de pandemie wereldwijd maandelijks 129 miljard mondmaskers en 65 miljard handschoenen gebruikt. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat in 2020 ongeveer 1,6 miljard wegwerpmaskers in de oceaan zijn beland.

Ooievaar heeft afval verwerkt in zijn nest.

De wetenschappers hopen dat de autoriteiten hier lessen uittrekken. Het afvalbeheer moet duidelijk veel beter. Want ondanks de beëindiging van de mondmaskerplicht op de meeste plaatsen in de wereld, zullen deze beschermingsmiddelen helaas nog heel lang blijven rondslingeren in de natuur.

Microplastics

De meeste beschermingsmiddelen bevatten plastic en het kan tientallen jaren, zelfs eeuwen duren eer ze vergaan. Wanneer de rondslingerende mondmaskers op den duur uiteenvallen, komen de microplastics uiteindelijk in de voedselketen terecht. Op die manier dreigt het milieuprobleem ons nog heel lang te achtervolgen.

De onderzoekers zeiden dat de eerste waarneming van een vogel die verstrikt was geraakt in een mondmasker in april 2020 in Canada werd gedaan, en sindsdien zijn de waarnemingen “internationaal in een stroomversnelling gekomen”. Ze moedigen mensen ook aan om gewonde of verstrikte vogels te melden bij een plaatselijke dierenarts of opvangcentrum.

Nest bestaande uit onder meer plastic afval

