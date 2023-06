Wereldwijd netwerk ontmaskerd dat babyaapjes martelde

Insectenzo­mer: heb jij deze wilde bijen al gespot? “De tronkenbij vind je al twerkend op bloemen”

Meer dan 300, zoveel bijensoorten vind je in Vlaanderen. De honingbijen en hommels zijn daar bekende voorbeelden van, maar je hebt ook de wilde bijen. Onbekend is onbemind en dat is onterecht. Want tussen deze wilde bijen zitten heel wat prachtige exemplaren, van het roodgatje tot de rosse metselbij. Expert Jens D’Haeseleer vertelt over 5 soorten die je tijdens de insectenzomer van HLN en Natuurpunt zeker moet gespot hebben.