WERELDRECORD. Trekvogel vliegt zonder stoppen ultramarathon van 13.560 km in 11 dagen en 1 uur

Een jonge rosse grutto van vijf maanden heeft een wereldrecord gevestigd. De weidevogel vloog in 11 dagen en 1 uur van Alaska naar Tasmanië, zonder onderweg te stoppen. Een ware ultramarathon van maar liefst 13.560 kilometer, of drie keer van Brussel naar het Griekse eiland Mykonos én terug. Dat is een afstand die overeenkomt met ongeveer een derde van een volledige reis rond de wereld.

De grutto - limosa limosa of ‘griet’, in sommige streken - komt ook bij ons voor. De rosse grutto (limosa lapponica) broedt vooral in arctische gebieden en overwintert in tropische of subtropische kustgebieden. Juveniele grutto’s vertrekken daar zo’n zes weken later dan volwassen grutto’s naar de warmere oorden, zodat ze tijd hebben voor het opvetten om de lange trip aan te kunnen.

Dankzij een 5G-satellietzendertje aan de onderrug konden wetenschappers de grutto met nummer 234684 volgen. Deze rosse grutto van maar vijf maanden oud is juveniel en dus nog niet geslachtsrijp. Hij vertrok op 13 oktober in Alaska en volgens de satellietgegevens stopte hij niet tot hij in Ansons Bay op het Australische eiland Tasmanië landde. Dat is zomaar eventjes 13.560 km verder. De trekvogel deed er 11 dagen en 1 uur over.

De non-stopvlucht is een nieuw wereldrecord. Het vorige stond op naam van nummer 4BBRW, een volwassen rosse grutto, die vorig jaar zijn eigen record van 12.000 km verbrak door non-stop 13.000 km te vliegen. Exemplaar 234684 deed dus nog eens meer dan 500 km beter.

Volledig scherm Illustratiefoto. © Getty Images/EyeEm

Volgens het Max Planck Instituut koos de trekvogel voor een route ten westen van Hawaï. Op 19 oktober vloog hij over Kiribati, een eiland in de Grote Oceaan dat deel uitmaakt van Micronesië. Twee dagen later had hij opnieuw land in zicht, toen hij over de eilandengroep van de Republiek Vanuatu fladderde. Daar zette de rosse grutto zijn reis naar het zuiden voort, een vliegroute zo’n 620 km ten oosten van Sydney, tussen Australië en Nieuw-Zeeland.

Op 23 oktober nam de trekvogel dan een scherpe bocht naar rechts, naar het westen, om twee dagen later, op 25 oktober, aan te komen in Tasmanië. Waarschijnlijk vloog hij in een zwerm, samen met nog andere soortgenoten.

