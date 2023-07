Wereldrecord: Siberische worm ontwaakt na 46.000 jaar uit gesmolten permafrost

Hoe zou een wereld zonder muggen eruit zien? “Jeukende muggenbe­ten en vervelend gezoem zijn kleine opoffering voor gezonde natuur”

Er zijn maar weinig mensen die een goed woord te vertellen hebben over muggen. Ze houden je ‘s avonds wakker, bezorgen je gigantische jeuk en zijn dragers van ziektes zoals Zika en malaria. Vooral nu ze talrijk aanwezig zijn door de warmere temperaturen wordt er al wel eens gevraagd waarom ze eigenlijk bestaan. En of we niet beter af zouden zijn in een wereld zonder muggen. We vroegen aan Jef Hendrix, coördinator bij Natuurpunt, wat nu eigenlijk het nut is van een mug.