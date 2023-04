Wereldberoemde gorilla Bokito overleden: “Dood kwam geheel onverwacht”

“Mammoet­vlees is van ons”: Belgisch bedrijf wil Australi­sche concurrent aanklagen

De veelbesproken mammoetgehaktbal is géén uitvinding van het Australische bedrijf Vow dat er begin deze week mee uitpakte in het Amsterdamse NEMO Science Museum. Dat zegt tenminste het Belgische bedrijf Paleo dat nu overweegt om juridische stappen te ondernemen tegen Vow. “Wij hebben die technologie twee jaar geleden al uitgevonden”, zegt Paleo in een reactie. “Onze technologie claimen als eigen uitvinding is zeer onethisch”