Welke voeding is het beste voor je kat? Dierenartsen nemen 10 merken onder de loep: "Toegevoegde suiker hoeft echt niet”

Daar is het spinnensei­zoen: “Het beste wat je kunt doen, is ze gewoon laten zitten”

8 september Op de keukentafel, in de badkuip of in de hoekjes van je slaapkamer: overal in huis duiken deze dagen spinnen op. Spinnenkenner Koen Van Keer van de Belgische Arachnologische Vereniging (Arabel) legt bij ‘De Morgen’ uit hoe dat komt.