Waren ze dan toch niet altijd koning? Fossiel toont zoogdier dat tanden in dinosaurus zet, maar niet alle wetenschappers overtuigd

Of ze nu scherpe tanden hadden, enorme klauwen of gewoon heel groot waren, dinosaurussen staan al eeuwenlang bekend als dé koningen van hun tijd, wezens om bang voor te zijn. Maar, een ontdekking in China weerlegt het beeld van vroege zoogdieren als ‘voer’ voor dinosaurussen, zeggen onderzoekers nu. Een miljoen jaar oud fossiel laat zien dat de underdog soms terug kon bijten.

Onderzoekers ontdekten een 125 miljoen jaar oud fossiel waaruit blijkt dat ook dinosaurussen werden aangevallen door ‘de vijand’. Een snaveldinosaurus werd onlangs teruggevonden. Het dier zou overleden zijn, en daarna in de tijd bevroren, nadat het werd aangevallen door een klein zoogdier van een derde van zijn grootte. De dieren zitten in elkaar verstrengeld. Het zoogdier heeft zijn tanden in de ribben van de snaveldinosaurus en zijn linkerpoot omklemt de onderkaak van het beest.

Volgens Dr. Jorden Mallon, co-auteur van het onderzoek en werkzaam in het Canadian Museum of Nature, leert dit fossiel ons dat in het Mesozoïcijnse tijdperk “dinosauriërs niet altijd koning waren.” Volgens hem toont dit aan dat kleinere zoogdieren een bedreiging konden vormen. “Een voorbode van hun opkomst tot dominantie 66 miljoen jaar geleden.”

Het gefossiliseerde zoogdier werd door de onderzoekers geïdentificeerd als een Repenomarus robustus, een oeroud wezen ongeveer even groot als een huiskat. Het slachtoffer van deze aanval was een Psittacosaurus lujiatunensis, een tweevoetige, plantetende snaveldinosaurus en verre verwant van de latere triceratops, die ongeveer zo groot was als een cocker spaniel.

De deskundigen vermoeden dat geen van beide dieren een volwassen dier was op het moment van hun overlijden en denken dat de dieren bij een natuurramp, die op het moment van de aanval gebeurd moet zijn, zouden zijn gestorven. “Het ontbreken van bijtsporen op het skelet van de dinosaurus, de positie van het zoogdier bovenop de dinosaurus en de grijp- en bijtacties van het zoogdier wijzen erop dat het zoogdier op de verzwakte dinosaurus aan het jagen was toen de twee plotseling werden bedolven door een vulkanische puinstroom.”

Niet de eerste keer

De onderzoekers zeggen dat hun berekeningen suggereren dat het mogelijk zou zijn geweest voor het zoogdier om te proberen te jagen op zo’n dinosaurus, en merken daarbij op dat zoogdieren, waaronder veelvraten, bekend staan om het af en toe alleen jagen op veel grotere wezens.

Het is niet de eerste keer dat fossielenjagers zoogdieren hebben gevonden die dinosaurussen de loef afsteken. In 2005 ontdekten onderzoekers in hetzelfde deel van China een fossiel van Repenomamus robustus met de resten van een jonge Psittacosaurus in zijn maag.

Een wonder

Prof. Steve Brusatte, paleontoloog aan de Universiteit van Edinburgh, die niet betrokken was bij de nieuwe ontdekking, zegt dat hij verbijsterd was over het fossiel. “Een stuk bot 125 miljoen jaar bewaren is al moeilijk genoeg, en een skelet van een dinosaurus bewaren is nog moeilijker, maar twee dieren vangen die in gevecht zijn, dat lijkt een wonder”, zegt hij.

“Het lijkt alsof dit een prehistorische jacht is, vastgelegd in steen, als een freeze frame. En dit zet het oude verhaal op zijn kop. We zijn gewend om het tijdperk van de dinosauriërs te zien als een tijd waarin dinosauriërs de wereld regeerden en de kleine zoogdieren zich terugtrokken in de schaduw. Maar hier is een zoogdier dat een dinosaurus lijkt te eten.”

Volledig scherm Een snaveldinosaurus werd onlangs teruggevonden. Het dier zou overleden zijn, en daarna in de tijd bevroren, nadat het werd aangevallen door een klein zoogdier van een derde van zijn grootte. De dieren zitten in elkaar verstrengeld. Het zoogdier heeft zijn tanden in de ribben van de snaveldinosaurus en zijn linkerpoot omklemt de onderkaak van het beest. © AP

Hoewel de auteurs erkennen dat er eerder melding is gemaakt van vervalsingen van fossielen, zeggen ze dat het onwaarschijnlijk is dat dit hier het geval is, niet in de laatste plaats omdat de twee skeletten met elkaar verstrengeld zijn. Ze testten ook de echtheid van het fossiel door de linker onderkaak van het zoogdier bloot te leggen - die nog niet eerder was onthuld - en ontdekten dat deze “in de matrix duikt om de ribben van de dinosaurus vast te klemmen”.

Maar Brusatte zegt dat er terechte zorgen blijven bestaan over de integriteit van het fossiel. “Er zijn al eerder gemanipuleerde fossielen uit dit deel van de wereld gevonden en de wetenschappers hebben dit exemplaar niet zelf opgegraven. De skeletten zijn ongetwijfeld echt, maar ik veronderstel dat de houdingen van de botten veranderd kunnen zijn, hoewel ik daar geen direct bewijs voor heb”, zegt hij. “Naarmate meer wetenschappers in staat zijn om het fossiel te bestuderen, hoop ik dat deze twijfel kan worden weggenomen.”

