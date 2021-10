Walrus weer vertrokken na opmerkelijk bezoek aan Nederland, waarschijnlijk terug op weg naar de Noordpool

Een walrus die donderdag plots opdook op de oever van de Zuiderpier in de haven van de Nederlandse stad Harlingen is weer vertrokken. Het was voor het eerst in 23 jaar tijd dat er een walrus langs de Nederlandse kust werd gezien.

Volgens het Zeehondencentrum in Pieterburen verliet het zeezoogdier donderdagavond de haven. Op dat moment stond de stroming noordelijk, in de richting van Schiermonnikoog, dus de dierenartsen hopen dat het dier weer onderweg is richting de Noordpool, waar walrussen thuishoren.

Het is de eerste keer in 23 jaar tijd dat er nog eens een walrus is gespot aan de Nederlandse kust. Het dier werd onlangs ook al opgemerkt op Schiermonnikoog en in Den Helder, daarvoor waren er meldingen van dezelfde walrus uit Denemarken en Duitsland. De vrouwelijke walrus is goed herkenbaar omdat ze verwondingen aan de voorpoten heeft. Volgens dierenartsen zijn die wonden gelukkig al aan het genezen. Walrussen maken wel vaker een lange tocht, maar vinden meestal uiteindelijk weer de weg naar huis.

Een foto van de walrus op de Zuiderpier in Harlingen. Waarschijnlijk moest ze even uitrusten van de vermoeiende reis.

Uitrusten

Volgens deskundigen rustte de walrus gisteren in de Nederlandse haven een poosje uit van haar vermoeiende zwemtochten. De politie zette de Zuiderpier af om kijkers op een afstand te houden. “Harlingen maakt dit niet iedere dag mee”, zei een medewerker van de dierenambulance. “We zien wel eens wat voorbijkomen hier in het water, maar een walrus? Nee, dat nooit. We proberen de toeschouwers en de fotografen zo veel mogelijk op afstand te houden, zodat het dier tot rust kan komen. Dat gaat vooralsnog prima. Ze ligt hier lekker te relaxen.”

Het is niet duidelijk hoe het komt dat de walrus zo ver is afgedwaald. Het is ook niet geweten hoe en waar het dier onderweg gewond is geraakt.

“Grote steen?”

Het waren onderzoekers Marcel de Vries en Ralf van Hal die de walrus vorige week maandag toevallig als eersten hadden gespot, op Schiermonnikoog. De wetenschappers van Wageningen Marine Research waren om hele andere redenen in het Waddengebied: voor een jaarlijkse vistelling. Op een zandplaat naast het waddeneiland zagen de Nederlanders op een bepaald moment iets liggen wat ze niet konden plaatsen.

“Er lagen heel veel zeehonden, en wat afzijdig iets wat eigenlijk te groot was voor een zeehond. Het lag ook echt een stuk verderop”, getuigden ze achteraf bij het AD. Ze dachten eerst aan een zeehond buiten proportie of misschien wel gewoon een erg grote steen. “Maar toen tilde ze haar kop op en net op dat moment kon mijn collega met zijn camera een foto maken”, zei de Vries. Jawel, een walrus.

Nog steeds geloven de onderzoekers niet dat zij voor het eerst sinds 21 januari 1998 een wilde walrus in Nederland hebben waargenomen. De laatste keer daarvoor was in 1981. Later konden nog verschillende andere mensen het dier op de gevoelige plaat vastleggen.

Wally de walrus

Wally, een andere walrus die de voorbije maanden voor veel sensatie heeft gezorgd nadat hij al werd gespot in Ierland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, dook vorige week dan weer plots op in IJsland. Na drie weken stilte hadden experts de hoop verloren om Wally ooit nog levend terug te zien. Maar er kwam dan toch ineens goed nieuws. Het lijkt erop dat ook de eenzame Wally na een lange reis weer goed op weg is naar huis.

Wally de walrus toen hij aan boord probeerde te klimmen van een bootje aan de kust van Ardmore, Ierland.