Walrus Freya afmaken was “te drastische beslissing”, vindt Nederlandse bioloog

Walrus Freya, die al een tijdlang rondhing in Noorwegen, is gisteren afgemaakt. Volgens Noorse dierenartsen omdat het dier de stress van de vele aandacht van toeristen niet meer aankon. Niet de beste oplossing, vindt een Nederlandse bioloog die het dier een tijdlang van dichtbij heeft gevolgd tijdens haar doortocht in de Nederlandse Waddenzee. “Het ging nog best goed met Freya", vindt hij.

“Freya was een avontuurlijke walrus, die door de hele Waddenzee is getrokken, langs Denemarken, Duitsland en ook een tijdje bij ons in de Waddenzee, haar meest zuidelijke bestemming in Europa", vertelt bioloog Sander van Dijk van zeehondencentrum Pieterburen in Nederland in “De ochtend” op Radio 1.

Lees ook Geliefde walrus Freya afgemaakt in Noorwegen nadat opdringerige fans haar niet met rust lieten

Volgens de topman van de Noorse visserij-administratie werd Freya afgemaakt “na een algemene analyse van de aanhoudende bedreiging voor de veiligheid van de mens”. Na grondige evaluatie van alle mogelijke oplossingen kwamen de Noorse autoriteiten naar eigen zeggen tot de conclusie dat ze “het welzijn van het dier met geen van de beschikbare middelen konden garanderen.”

Het publiek liet de walrus namelijk niet met rust, ondanks eerdere waarschuwingen van de Noorse autoriteiten. Op foto’s was te zien hoe toeschouwers op nog geen meter afstand van de walrus stonden. Soms zelfs met kinderen. Ook zou zijn waargenomen dat mensen voorwerpen naar de walrus gooiden. Het zorgde dus niet alleen voor gevaarlijke situaties voor de omstanders. Freya sprong ook vaak op bootjes om uit te rusten, die daardoor beschadigd raakten.

Volledig scherm © AP

Stress

Ook de walrus raakte van slag door alle aandacht, meenden de Noorse autoriteiten in een eerder bericht. “Het ging steeds slechter met haar, door de stress veroorzaakt door mensen die haar steeds dichter gingen opzoeken", hoorde ook bioloog Sander van Dijk. Hij herkent het “storende” gedrag van Freya niet van haar tijd in Nederland. “Wij kennen Freya als een dier dat zich niet veel van mensen leek aan te trekken. Ze zocht in Nederland ook wel de plekjes op die heel rustig bleven", vertelt de bioloog.

“Wat ik gehoord heb is dat mensen in Noorwegen zodanig dichtbij kwamen dat het wellicht zo had kunnen zijn dat de walrus zich had verdedigd”, legt hij uit. De Noorse autoriteiten vreesden dan ook dat het dier mensen aan zou vallen wanneer het zich bedreigd voelde. “Toch vraag ik me af hoe ze dat dan zagen", aldus de Nederlandse bioloog. “Zo’n dier zit dicht bij het water, en zou meestal gewoon in het water gaan als ze zich bedreigd voelt”, merkt hij op.

Walrus Wally

Dat er moest worden ingegrepen, daar is de Nederlander het mee eens. “Maar dit vinden wij in ieder geval niet de beste oplossing", klinkt het. “Stel dat het in een Nederlandse haven op deze manier was gegaan, dan hadden wij contact gezocht met collega-instanties in het Verenigd Koninkrijk, waar ze vorig jaar met walrus Wally, hetzelfde hebben meegemaakt. Wally zat ook in kleine haventjes, en daar is het uiteindelijk wel gelukt om hem uit de haven te leiden”, vertelt van Dijk.

De Nederlandse bioloog vreest dat deze manier van aanpakken, een dier afmaken omdat de mensen er te dicht bij komen, een precedent wordt. “Dat vind ik van de zotte", besluit hij.