Wally ‘de rondreizende walrus’ nu ook gespot in IJsland na haltes in Frankrijk, Ierland en Spanje

Wally, een walrus die de voorbije maanden al werd gespot in Ierland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, is nu ook opgedoken in IJsland. Na drie weken stilte hadden experts de hoop verloren om Wally ooit nog levend terug te zien. Maar nu is er dan toch goed nieuws. Het lijkt erop dat de eenzame Wally na een lange reis op weg is naar huis.

Na 21 dagen zonder een glimp van Wally klonk er zondag een vreugdekreet bij Seal Rescue Ireland toen er opnieuw een teken van leven kwam. Seal Rescue Ireland vergeleek foto’s van de walrus met beelden gemaakt door de British Divers Marine Life Rescue. Op beide beelden zijn littekens te zien op de voorste vinnen, waardoor experts concluderen dat het wel degelijk om Wally gaat.

Lees ook Walrus gaat niet aan de kant voor reddingsboot, bemanning verjaagt dier dan maar met toeter

Walrussen leven normaal in groep in de polaire wateren van het noordelijk halfrond. De solotrip van Wally in Europese wateren is dus op op z’n minst opmerkelijk. De rondreizende walrus zou in totaal al meer dan 4.000 kilometer hebben afgelegd voordat hij IJsland bereikte. “Het is een indrukwekkende reis om te maken voor een dier waarvan mensen eerst dachten dat het gewond was”, luidt het bij Seal Rescue Ireland.

(Lees hieronder verder.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wally de rondreizende walrus is vermoedelijk vier jaar oud. Hij werd voor het eerst gespot in maart in County Kerry. Daarna werd hij gezien langs de kust van Spanje, Wales en de eilanden van Scilly. Het dier haalde de krantenkoppen toen hij meermaals werd gespot op bootjes. Dat zorgde voor grote hilariteit, maar ook voor veel frustraties. Met zijn slagtanden maakte hij rubberbootjes stuk, andere boten raakten vernield door zijn gewicht. Aan de Scilly-eilanden bouwde men zelfs een speciaal vlot waar Wally kon uitrusten in de hoop dat het dier geen schade meer zou veroorzaken aan boten.

De walrus behoort tot de grootste leden uit de orde der roofdieren, enkel de zeeolifanten worden groter. Een volwassen walrus weegt tussen de zevenhonderd en de tweeduizend kilogram.

Volledig scherm Wally op het voor hem gebouwde vlot aan de Scilly-eilanden. © RV

“We zijn verheugd dat Wally nog leeft”, klinkt het bij Seal Rescue Ireland. “Het lijkt erop dat hij goed op weg is naar huis: het Noordpoolgebied.” Het is nog altijd een vraagteken waarom Wally alleen rondzwemt in Europese wateren. Volgens sommige experts is hij in slaap gevallen op een ijsschots en afgedreven, maar volgens anderen is het waarschijnlijker dat het om een jong en avontuurlijk dier met oriëntatieproblemen gaat.

Volledig scherm Wally probeert aan boord te klimmen van een bootje aan de kust van Ardmore, Ierland. © AP

Bekijk ook. Walrus verrast boot vol toeristen ten noorden van Schotland: