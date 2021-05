Waarom de dierenarts zeker naar de hemel gaat en andere grappige verhalen over katten en hun baasjes

De zwerfkatten van de slotzusters

In de jaren 1980 woonden er nog zeven karmelietessen in het centrum van Herentals. De slotzusters leefden in strenge afzondering en mochten het klooster niet verlaten. Bezoek was zelden of nooit toegelaten, behalve om giften als brood en eieren af te geven. “Verder dan het tralievenster aan de ingang geraakte je als bezoeker niet”, vertelt Frans Van Tendeloo. “Maar ik mocht wél binnen, want de zusters ontfermden zich over een kolonie zwerfkatten die in hun ommuurde tuin om eten kwamen bedelen. Het was een hele hoop katten, zeker twaalf of vijftien, en die snotterden en niesden. Het waren agressieve dieren die geïnfecteerde vechtwonden hadden.”