Waanzinnige ontdekking in de diepte: is dit het langste dier ter wereld?

In een onderwaterkloof voor de kust van Australië vond een waanzinnige ontdekking plaats op ongeveer 600 meter diepte. Het gaat om een lang gelatineachtig wezen dat in een reusachtige spiraal hangt. “Het was als een touw aan de horizon. Je kon het niet missen”, zegt Nerida Wilson van het West-Australisch Museum aan de Britse krant The Guardian.

De lengte van het dier bedraagt maar liefst 45 meter. Dat is dubbel zo lang als een blauwe vinvis. Het gaat hier om een buiskwal, waarschijnlijk een nieuwe soort uit het geslacht Apolemia, een groep die er meestal uitziet als een in de knoop geraakte sjaal. De spiraalvorm zorgt ervoor dat ze veel eten binnen krijgen. Talrijke stekende tentakels creëren een muur des doods in het water, waarin kleine prooien, waaronder schaaldieren en vissen, gevangen zitten.

Duikboot

Het dier werd toevallig ontdekt, dat gebeurt wel vaker bij diepzee-onderzoek. De wetenschappers wilden het leven op de zeebodem bestuderen, en kwamen deze drijvende kwal toevallig tegen toen hun onderzeeër onderweg was terug naar het schip.

Het schip, Falkor, zond live beelden uit van de duikboot. Wilson beschrijft hoe iedereen aan boord gefascineerd en verbaasd was toen de enorme spiraal in beeld kwam. Iedereen zwermde naar de controlekamer om het beter te kunnen zien. “Het was zo’n prachtige energie”, zegt Wilson. “Iedereen had zoiets van: ‘Wat is dit?’”

Buiskwallen behoren tot dezelfde groep als gewone kwallen, maar ze bouwen hun lichaam op een unieke manier op. Het zijn eigenlijk honderden aan elkaar geplakte kleine kwallen. Toch is een buiskwal één organisme. “Het had twee ouders”, zegt Wilson aan The Guardian. In plaats van te groeien tot een lichaam met organen die verschillende functies vervullen, bestaan buiskwallen uit afzonderlijke delen. Sommige delen zijn verantwoordelijk voor de voeding, andere voor de voortplanting, en weer andere bewegen en sturen het dier door het water.

Nog geen wereldrecord opgeëist

Gebaseerd op een ruwe berekening van het spoor van de duikboot is de spiraalvormige buiskwal een kandidaat voor het langste exemplaar dat ooit is aangetroffen. Met ongeveer 45 meter zou het zelfs het langste dier kunnen zijn dat ooit is gemeten.

De piloot van de duikboot die hem vanaf de oppervlakte bestuurde kon maar heel even het dier in beeld brengen omdat de batterij van de duikboot bijna leeg was. “We cirkelden rond, namen wat beelden en een klein weefselmonster,” zegt Wilson. “Daarna moesten we gewoon verder gaan.” Wilson wil nog geen wereldrecords opeisen en werkt samen met een specialist in fotogrammetrie om een nauwkeuriger schatting van de grootte van de buiskwal te krijgen.