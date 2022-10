Voor het eerst: unieke dronebeelden van orka’s die witte haai doden

Voor de kust van de Zuid-Afrikaanse havenstad Mosselbaai zijn voor het eerst helikopter- en dronebeelden gemaakt van orka’s die een witte haaien een uur lang achtervolgen en doden. Dat melden onderzoekers in een studie die deze week werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Ecology’ van de Ecological Society of America.

In het verleden werd al waargenomen dat orka’s op andere haaiensoorten jagen en er waren sterke vermoedens dat orka’s witte haaien doodden, maar directe observaties van jacht op witte haaien ontbraken nog. Tot nu. “Dit gedrag is nog nooit in detail waargenomen, en zeker niet vanuit de lucht”, zegt Alison Towner, haaienwetenschapper aan de Marine Dynamics Academy in Gansbaai, Zuid-Afrika, en hoofdauteur van de studie.



In een van de clips, die in mei werden gemaakt, is te zien hoe vijf orka’s een witte haai achtervolgen en doden. De onderzoekers vermoeden dat ze tijdens de jachtpartij ook nog drie andere haaien te pakken kregen.

Gedrag verspreidt zich

Slechts twee orka’s in Zuid-Afrika werden eerder in verband gebracht met de jacht op witte haaien. Eén van deze walvissen, plaatselijk gekend als Starboard (Stuurboord) is te zien op de nieuwe beelden, samen met vier andere orka’s.

Eerdere studies toonden aan dat nieuw gedrag zich in de loop der tijd via culturele overdracht onder orka’s verspreidt. Indien meer orka’s zich wagen aan de jacht op witte haaien, zal dat grote gevolgen hebben voor de haaienpopulaties, stellen de auteurs.

Haaien blijven weg

De studie biedt ook nieuwe inzichten in de pogingen van haaien om aan orka’s te ontsnappen. Twee keer benaderden de orka’s de haai dicht en langzaam, terwijl de haai zelf ook dicht bij de orka bleef en hem in het zicht hield, in plaats van te vluchten. Dat is een gebruikelijke strategie die zeehonden en schildpadden gebruiken om haaien te ontwijken. Orka’s jagen echter in groep, waardoor de cirkelstrategie van de haai vermoedelijk weinig effectief was.

“Orka’s zijn zeer intelligente en sociale dieren. Dankzij hun groepsjachtmethoden zijn ze ongelooflijk efficiënte roofdieren”, aldus Simon Elwen, zeezoogdierspecialist en co-auteur van de studie.

Na de passage van de orka’s bleven haaien wekenlang weg uit het gebied. Terwijl in de weken voor de aanval meerdere haaien werden gespot, dook er in de 45 dagen na de aanval slechts één witte haai op in de regio. Dat heeft volgens Alison Kock, mariene bioloog bij South Afican National Parks, ook gevolgen voor het ecosysteem en het haaiengerelateerd toerisme. Kooiduiken met witte haaien is immers erg populair in Zuid-Afrika.

