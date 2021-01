Voor het eerst twee gorilla’s besmet met coronavirus

Internatio­naal onderzoek in China naar oorsprong Covid-19: het team gaat op pad

28 november Elf maanden na het begin van de pandemie komt er schot in het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de oorsprong van Covid-19. Donderdag meldde de WHO dat een team van tien internationale wetenschappers ‘snel’ afreist naar Wuhan, de Midden-Chinese stad van de eerste uitbraak in december 2019.