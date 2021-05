Voor het eerst bewegend beeld van goudjakhals in Nederland

Voor het eerst zijn in Nederland bewegende beelden van een goudjakhals gemaakt. Een boer in het noordelijke Uithuizermeeden (provincie Groningen) filmde het dier vorige week op zijn land. Na analyse door meerdere experts blijkt het inderdaad om een goudjakhals te gaan.

“Ik wist natuurlijk niet wat het was, maar pakte snel mijn telefoon en kon hem nog filmen,” zegt boer Jan Kolhorn tegen de regionale omroep RTV Noord. “Ik dacht dat eerst dat het een vos was, maar daarvoor was hij te groot.”

De jakhals lijkt erg op een kleine wolf, maar heeft verhoudingsgewijs kortere poten, staart en oren. Ook is zijn snuit spitser. Zijn vacht is rossig bruin tot goudrood, al duiken in de winter op de rug vaak wat zwarte tinten op.

De goudjakhals is een aantal keren eerder in Nederland opgedoken. Dit gebeurde voor het eerst in februari 2016 op de Veluwe, een landstreek in het oosten van het land. Tot dusver is het dier alleen met wildcamera’s vastgelegd. “Die wildcamera’s staan op fotostand”, legt coördinator Glenn Lelieveld van het Nederlandse Wolvenmeldpunt uit. “Op deze bewegende beelden kun je nu ook echt het typische loopje zien.”

De goudjakhals leeft normaal in andere delen van Europa, zoals in Griekenland en op de Balkan. Maar het dier laat zich steeds vaker zien in West-Europa en zelfs Scandinavië. Volgens welkomjakhals.be - onderdeel van welkomwolf.be - blijven België en Luxemburg over als laatste landen in West-Europa die nog geen goudjakhalzen op bezoek kregen. “Maar dat is slechts een kwestie van tijd”, luidt het.

Lelieveld noemt het bijzonder dat de goudjakhals Nederland kiest als nieuwe woonplaats. “We hebben natuurlijk niet de meest uitgestrekte bossen en weinig natuurlijke verbindingen.”

Toch heeft het dier volgens hem wel een kans op overleven. “In tegenstelling tot de wolf komt de goudjakhals toe met kleine stukken bos.” Ook het dieet van het dier is simpel: hij eet voornamelijk muizen. Toch zijn er in Nederland al eens een lammetje en een oud schaap doodgebeten door een goudjakhals. “Maar dat is echt heel zeldzaam gedrag”, aldus Lelieveld.

Hoeveel goudjakhalzen er op dit moment bij onze noorderburen zijn, is moeilijk te zeggen. Het dier kan zich erg goed verstoppen. Lelieveld: “Je moet je voorstellen: de goudjakhals is net iets groter dan een vos en bovendien ook heel mensenschuw. Maar we gaan ervan uit dat het er steeds meer zullen worden.”

