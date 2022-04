Vogelbescherming Vlaanderen telt dit weekend voor de twintigste keer huismussen

Bewonder ooievaars van heel dichtbij dit weekend in Zwin Natuur Park

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist organiseert de provincie West-Vlaanderen zaterdag en zondag een ooievaarsweekend. De bezoekers kunnen vanuit een toren heel dicht bij de nesten komen. Er is ook een tentoonstelling, getiteld ‘Ooievaars in het Zwin. Alles wat je altijd al wou weten over de ooievaars’.

26 maart