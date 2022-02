Vogelbescherming ontving vorig jaar meer dan 2.600 oproepen voor zieke of gewonde dieren

Britten vinden grote en bijna complete ‘zeedraak’ van 180 miljoen jaar oud: “Eén van de beste fossielen­vond­sten in het Verenigd Koninkrijk ooit”

Een grote prehistorische ‘zeedraak’ die is teruggevonden in de Engelse Midlands wordt omschreven als één van de beste fossielenvondsten in de geschiedenis van de Britse paleontologie. Het gaat over een ‘ichthyosaurus’, dat waren enorme zeereptielen die miljoenen jaren geleden in onze wateren leefden. Het gevonden exemplaar is maar liefst 180 miljoen jaar oud.

10 januari