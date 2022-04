Voetsporen van mysterieuze dinosaurus blijken afkomstig te zijn van een hinkepoot

Gent/Merelbeke Op bezoek bij Luc (55), een van enige di­no-prepara­teurs in ons land: “Grote dino’s brengen al snel 800.000 tot meer dan een miljoen euro op”

Een dinosaurus, die vind je niet zomaar in elke Vlaamse huiskamer. Maar in de woonkamer van Gentenaar Luc Hennion (55) staat regelmatig een skelet van 66 miljoen jaar oud opgesteld. De ingenieur graaft namelijk dino’s op in zijn vrije tijd en stelt ze op in zijn atelier in Merelbeke. Van daaruit worden ze voor een mooie duit verkocht.

