Vis die al sinds prehistorie bestaat, kan 100 jaar worden en is 5 jaar zwanger

Deze vogels laten zich niet beetnemen, zelfs niet door goochel­trucs

2 juni Geoefende goochelaars slagen er misschien in om een groot publiek te misleiden met hun trucjes. Maar vogels zijn iets moeilijker beet te nemen. Dat is het ietwat verrassende resultaat van een onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).