Vijftien aangespoelde walvissen op amper twee maanden: wat is er aan de hand langs de oostkust van de VS?

Maandag spoelde een 10 meter lange bultrugwalvis aan op het strand van Hempstead in New York. Het is de vijftiende dode walvis die is aangespoeld langs de oostkust van de Verenigde Staten op twee maanden tijd. Sommige milieuactivisten wijzen met een beschuldigende vinger naar de voorbereidingen van de bouw van enkele offshore windparken in de Atlantische oceaan. Marinebiologen ontkennen een verband.

Maandagochtend troffen wandelaars een dode bultrugwalvis van zo’n 10 meter lang aan op het strand van Lido Beach West Town Park op het New Yorkse Long Island. Alle hulp kwam te laat voor het dier dat ‘s nachts was aangespoeld. Met kranen werd het karkas uit het water getrokken, getuigt Don Clavin, stadsmedewerker van de stad Hempstead. “Het was moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Het dier lag redelijk diep begraven, waardoor er veel spanning op de lijnen zat", legt hij uit.

Op het eerste zicht vertoont de mannetjeswalvis geen uiterlijke verwondingen. Biologen van de Atlantic Marine Conservation Society, gevestigd in Hampton Bays, zullen nu een autopsie uitvoeren in de hoop meer te weten te komen over de doodsoorzaak.

Offshore windparken

De walvis die maandag is gevonden is de vijftiende walvis op amper twee maanden tijd die aanspoelt langs de oostkust van de Verenigde Staten. Sommige milieuactivisten wijzen met een beschuldigende vinger naar de voorbereidingen van de bouw van verschillende windparken in de Atlantische Oceaan en eisen dat de werkzaamheden worden stopgezet, al noemen de meeste milieuorganisaties dat verband “ongegrond en voorbarig”.

Midden januari organiseerde de National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) en het Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) een gezamenlijke persconferentie naar aanleiding van een bultrugwalvis die op 16 januari aanspoelde in Maryland. “Er is geen informatie die aantoont dat de apparatuur die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van offshore-windenergie rechtstreeks kan leiden tot de dood van een walvis", klonk het toen. Bovendien schrijft de federale regering voor dat schepen die offshore windactiviteiten uitvoeren aan verschillende eisen moeten voldoen om walvissen en andere zeezoogdieren te vermijden, aldus de ambtenaren. Zo moeten er op die schepen spotters aan boord zijn wiens enige taak het is uit te kijken naar zeezoogdieren.

Belangrijke vaarroute

In de afgelopen zes jaar heeft de NOAA 178 dode bultruggen geteld van Florida tot Maine. Ongeveer de helft van de aangespoelde walvissen worden door de NOAA onderzocht, en in 40 procent van de gevallen blijkt de doodsoorzaak een gevolg van menselijke interactie. Walvissen raken bijvoorbeeld verstrikt in visnetten of worden aangevaren door een schip.

De toename van het aantal gestrande walvissen van de afgelopen jaren is volgens de NOAA te verklaren door een steeds groter wordende populatie walvissen tussen New York en New Jersey. Ze zijn er op zoek naar menhaden, een vis die een belangrijk onderdeel van hun dieet is. Het leefgebied van de menhaden is een belangrijke vaarroute voor containerschepen die de havens van New York en New Jersey binnenkomen, wat de kans om getroffen te worden kan vergroten.

Ook de klimaatverandering en de opwarming van de oceanen kunnen het migratiepatroon van walvissen beïnvloeden, omdat ze hun voedsel volgen of naar wateren gaan met gunstiger omstandigheden, aldus Lauren Gaches van NOAA Fisheries.

