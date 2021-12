Vijf mammoeten van wel 200.000 jaar oud opgegraven in Verenigd Koninkrijk

Het gaat om vrijwel volledige skeletten van twee volwassen mammoeten, twee jongeren en een baby. De vijf zwierven rond tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd, en werden teruggevonden in een grote grindgroeve in de Cotswolds. “Het gaat om één van de belangrijkste ontdekkingen voor de Britse paleontologie”, volgens evolutiebioloog Ben Garrod. “Er duikt wel vaker een bot op van een mammoet, maar ditmaal werden er vrijwel volledige skeletten teruggevonden. Dat is zeldzaam.”

Meer specifiek gaat het hier om de steppemammoet. Deze soort had een schofthoogte van zo’n 4,5 meter en woog gemiddeld 10.000 kilogram. Naar de doodsoorzaak van de dieren is het voorlopig nog gissen: “Misschien heeft een vloedgolf, afkomstig van een gletsjer, de dieren weggespoeld”, zo speculeert Garrod. “Misschien werden ze opgejaagd door neanderthalers. Of was het gewoon erg modderig? Als jonge olifanten komen vast te zitten in de modder, verlaten volwassen olifanten hen ook niet, maar proberen ze hen te helpen.” Misschien is het tijdens zo’n reddingsactie simpelweg misgelopen.

Andere reuzen

Gezien de beenderen van de mammoeten bijna in perfecte staat verkeren, vermoeden archeologen dat de vindplaats een ware goudmijn is waar nog vele vondsten gedaan kunnen worden. Vermoedelijk zal het gaan om elanden, wel twee keer zo groot als hun eigentijdse nakomelingen. Ook kleinere dieren zoals mestkevers liggen waarschijnlijk begraven in de grindgroeve. “Ook de kleintjes kunnen ons meer vertellen over de iconische reuzen van de ijstijd.” Nog volgens Garrod gunt het ons “een glimp terug in de tijd”.

De bekende Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough maakt samen met evolutiebioloog Ben Garrod (rechts) een reportage over de uitzonderlijke vondst die op 30 december zal worden uitgezonden op de BBC.

Leefgebied

De eerste mammoeten zwierven voornamelijk rond in Afrika, zo’n vijf miljoen jaar geleden. Later trokken ze ook naar de toendra- en permafrostgebieden in het noorden van Europa, Azië en Noord-Amerika. De bekendste soort, de wolharige mammoet (de opvolger van de steppemammoet), leefde voornamelijk in Eurazië.

Volledig scherm De wolharige mammoet © Getty Images