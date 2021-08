Vietnamese politie neemt 17 illegaal gekweekte tijgers in beslag

Eerste bewijs van bedreigde tijger­soort in Thailand in vier jaar tijd

29 juli Dankzij verborgen camera’s in een bos in het westen van Thailand hebben natuurbeschermers voor het eerst in vier jaar tijd een bedreigde tijgersoort op beeld kunnen vastleggen. De spectaculaire beelden werden door het Thaise Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP), Panthera en de Zoological Society of London (ZSL) vrijgegeven.