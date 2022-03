Vietnamees krijgt zeven jaar cel voor houden van 14 tijgers in kelder

Een Vietnamees is tot zeven jaar cel veroordeeld nadat hij veertien tijgers gevangen hield in de kelder van zijn huis. Een rechtbank in Nghe An, in het noorden van het land, heeft de 39-jarige man schuldig bevonden aan het overtreden van de wet rond de bescherming van zeldzame, waardevolle en bedreigde dieren. Dat meldt een woordvoerster van de ngo ‘Education for Nature Vietnam’, die het proces gevolgd heeft.