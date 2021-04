Vier stropers opgepakt in Krugerpark

In het voorbije weekend hebben rangers in het beroemde Krugerpark in Zuid-Afrika vier stropers opgepakt. Ze hadden geweren, munitie, bijlen en een geluidsdemper bij zich. Een vijfde man werd vertrappeld door een kudde olifanten.

"Het was een succesvol weekend in de strijd om onze neushoorns in het park in leven te houden", aldus parkmanager Gareth Coleman. "We zijn verrukt dat onze antistroperteams de verdachten konden oppakken vooraleer een dier gedood werd.”

Lees ook Olifanten trappen stroper dood in Zuid-Afrika

Gisteren had een patrouille bewijs van drie indringers gevonden. Zij konden opgespoord worden via luchtsteun en de hulp van speurhonden. Er werd een jachtgeweer, munitie en ander stropersmateriaal ontdekt.

“Duidelijke boodschap”

De dag voordien hadden de rangers ook al een vermoedelijke stroper opgepakt. Hij had onder meer een geweer en een bijl bij. Een tweede verdachte was vertrappeld door een kudde olifanten. Een derde kon ontsnappen. Ook bij die arrestatie werden luchtteams en speurhonden ingezet. "We hopen dat de arrestaties een duidelijke boodschap naar de stropers sturen. We zijn vastberaden om hen een halt toe te roepen”, klinkt het.

Tienduizenden olifanten per jaar omgebracht

Ondanks een internationaal verbod op de handel in ivoor worden jaarlijks tienduizenden Afrikaanse olifanten omgebracht voor hun slagtanden. Volgens de dierenbeschermingsorganisatie IUCN zijn er nog naar schatting 415.000 olifanten over op het continent.

Het Krugerpark is een van de belangrijkste toeristische attracties van Zuid-Afrika en een van de grootste nationale parken in Afrika. Het park is bekend voor de grote aantallen wilde dieren, zoals olifanten, leeuwen, neushoorns, luipaarden en buffels.