“Verrassend en gruwelijk”: reuzenschildpadden eten babyvogels

Op videobeelden, die werden gemaakt op het eiland Fregate in juli 2020, zien we een vrouwelijke reuzenschildpad die langzaam maar zeker een ​​babyvogel besluipt. Even later maakt ze een dodelijke beweging met haar kop en klemt haar kaken rond de kop van het vogeltje.

Het is de eerste keer dat wetenschappers zo een ‘agressieve’ daad op camera hebben kunnen vastleggen. “Dat is volkomen onverwacht gedrag en is nog nooit eerder gezien bij wilde schildpadden”, zegt eilandecoloog Justin Gerlach van Cambridge University. “De schildpad achtervolgt deze vogel opzettelijk, doodt hem en eet hem dan op.”

Voorheen dacht men dat reuzenschildpadden strikte herbivoren waren, en dus alleen planten aten. “Niemand had ooit gedacht dat de soort ook vlees zou eten, want waarom zou je? Schildpadden jagen niet”, klinkt het.

Oorzaak

Wetenschappers vermoeden dat het jachtgedrag van de reuzenschildpad is veroorzaakt door de in bomen nestelende sternkolonie. De stern is een zeevogel, die sinds het herstel van de natuurlijke habitat op het eiland, weer in groten getale aanwezig is. De grond ligt zelfs bezaaid met kuikens die uit hun nest zijn gevallen.

“Vroeger gebeurden deze jachtsituaties dus misschien vaker. Het kan natuurlijk gedrag zijn dat mensen al honderden jaren niet hebben gezien”, zegt Gerlach. “Al kost het de dieren wel veel meer moeite om iets vangen, dan om gewoon een plant te eten.”

Het eiland Fregate biedt onderdak aan zo’n 3.000 reuzenschildpadden.

