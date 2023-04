Vermindering pinguïnpopulaties kan klimaatverandering verergeren

IJzer is een cruciaal element voor de ecosystemen in de Zuidelijke Oceaan. Het is een voedingsbron voor heel wat fytoplankton dat zich in de oceaan bevindt. Volgens een studie die dinsdag in ‘Nature Communications’ is gepubliceerd, hebben pinguïns een cruciale rol daarin omdat zij plankton eten en hun uitwerpselen weer in het water terechtkomen.