Vergeet leeuwen en olifanten: ook België heeft voortaan zijn ‘Big Five’. Welke inheemse dieren fascineren ons het meest?

Je hoeft niet in een kaki jeep door Tanzania te reizen om bij ochtendgloren de ‘Big Five’ te spotten. België telt dan wel geen luipaarden, leeuwen, olifanten, buffels of neushoorns, op safari gaan kan evengoed in camouflagepak in onze bossen. Meer zelfs: we hebben sinds deze week onze eigen ‘Grote Vijf’. “We denken altijd maar dat de meest fascinerende dingen in de Amazone of Afrika gebeuren. Niet dus.”