Veilinghuis Christie’s annuleert miljoenenveiling van Tyrannosaurus rex: werd dinosaurus Shen gereconstrueerd met delen van soortgenoot Stan?

Middelkerke IN BEELD. Dino’s palmen strand van Middelker­ke in: “Ons Zandsculp­tu­ren­fes­ti­val is er voor jong en oud”

De grote vakantie is ein-de-lijk van start gegaan en wie meteen op zoek is naar een leuke activiteit om de vrije uurtjes te vullen, kan vanaf vandaag het Zandsculpturenfestival in Middelkerke bezoeken. Thema dit jaar is ‘Dino’s in the Sand’: ontdek er je favoriete dinosaurus in het zand of geniet van leuke randanimatie, waaronder een virtual reality-zone. Wij geven alvast een voorsmaakje van het aanbod.

4 juli