Veel discussie nadat berin Italiaanse hardloper (26) doodt in Noord-Italië, dier mag van rechter voorlopig niet worden afgeschoten

Berin JJ4, die vorige week op een bospad in het noordwesten van Italië een jonge hardloper doodde, mag toch niet worden afgeschoten. Voorlopig althans. Dat heeft een rechtbank in de stad Trento bepaald. Er is grote discussie in de regio ontstaan over wat er net moet gebeuren met de groeiende populatie beren die daar jaren geleden opnieuw werden uitgezet.

Eind vorige week werd de 26-jarige hardloper Andrea Papi dood aangetroffen in de bossen nabij het Noord-Italiaanse Caldes, in Trentino. Zijn familie had alarm geslagen toen hij niet terugkeerde en een zoekteam vond op 6 april zijn lichaam. Hij had diepe wonden aan de nek, armen en borst en uit een autopsie bleek dat hij was aangevallen door een beer.

Nog aanvallen

Uit dna-onderzoek bleek dat het concreet ging om de 17-jarige vrouwtjesbeer JJ4. Die berin heeft in het verleden, bij incidenten tussen 2020 en 2022, al drie lopers aangevallen. Zij kwamen met de schrik vrij.

Vorige maand was in dezelfde streek al een man aangevallen door een beer. Het bracht meteen een nieuwe discussie op gang over de gevaren van de beren in de streek, die daar tussen 1999 en 2004 opnieuw werden uitgezet. De dood van de twintiger vorige week was de druppel: het provinciebestuur van de nabije stad Trento veroordeelde berin JJ4 na de dodelijke aanval tot de dood.

Dat gebeurde overigens in 2020 ook al, nadat de berin een vader en zijn zoon in hetzelfde gebied zonder dodelijke gevolgen had geattaqueerd. Maar een rechtbank vernietigde het besluit tot euthanasie destijds.

Vallen

In het bos waar Andrea Papi werd doodgebeten, zijn inmiddels al vallen geplaatst om de berin te vangen en zijn ook honden ingezet om haar op te sporen. Geen gemakkelijke klus: JJ4 heeft wel een halsband met GPS maar in het gebied is de GPS-dekking zeer slecht.

Kort geding

Nu moeten die activiteiten stopgezet worden. Dierenbeschermingsorganisatie Lega Anti Vivisezione spande eerder deze week een kort geding aan tegen het bevel tot afmaken van de berin. De rechtbank in Trento gaf de dierenbeschermers gelijk: tot aan de zitting op 11 mei mag er geen enkele beer worden afgeschoten.

Critici van het aanvankelijke bevel tot afmaken benadrukken dat beren normaal gesproken afstand houden van mensen. De lokale overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen uit gebieden blijven waar vrouwtjesberen hun jongen grootbrengen, aldus een dierenactiviste. Berin JJ4 zou niet zo lang geleden moeder zijn geworden.

“Problematische” beren

In het bevel bepaalde het provinciebestuur overigens dat nog drie ‘problematische beren’ moeten worden afgemaakt. Eén van hen is MJ5, de grote broer van JJ4. Hij was verantwoordelijk voor de aanval op een wandelaar in maart. Ook vinden de autoriteiten dat het totale aantal exemplaren moet worden teruggebracht naar vijftig. In Trentino leven op dit moment ongeveer honderd bruine beren.

Verder wordt volop nagedacht over andere oplossingen, van de inzet van speciale anti-berensprays tot een grootschalige hervestiging van de berenpopulatie naar andere natuurgebieden in Italië of zelfs in het buitenland.

De Italiaanse milieuorganisatie Legambiente herinnerde eraan dat het de eerste keer is in 150 jaar tijd dat een beer een dodelijk slachtoffer heeft gemaakt, en hekelde het “beheer uit angst” en de “vergezochte hypotheses” om het probleem op te lossen. “De beren verplaatsen? Waarheen? Je kunt niet zomaar een wild dier verplaatsen dat in een bepaald gebied is geboren”, luidt de kritiek.

Herintroductie

De bruine beer was begin deze eeuw bijna uitgestorven in Trentino. Het overplaatsen van tien beren uit Slovenië in 1999 was het begin van de herintroductie van de bruine beer in Noord-Italië. Het oorspronkelijke herintroductieplan voor de dieren voorzag ongeveer vijftig beren. Maar de populatie is in 25 jaar dus sterk gegroeid; bijna verdubbeld. De dieren nemen steeds meer plaats in de bergachtige en bosrijke regio in.

Hoewel de dieren over het algemeen zelden in aanraking komen met mensen, is duidelijk dat hun door hekken afgesloten leefgebied te klein wordt en de mogelijkheid tot een ontmoeting met een beer groeit. De laatste jaren neemt het aantal incidenten met bruine beren dan ook sterk toe. Alleen al dit jaar zijn vier mensen aangevallen door een beer in Trentino, van wie dus één dodelijk.

