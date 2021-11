Van zeepaardjes tot haaien: dit zwemt er allemaal rond in de Theems

De Zoological Society of London (ZSL) heeft de meest uitgebreide analyse van de Theems afgerond sinds de jaren 50 van vorige eeuw. Blijkt dat er naast kleine zeepaardjes ook haaien rondzwemmen in de Engelse getijdenrivier.

Het gedeelte van de Theems ten oosten van het sluizencomplex in Teddington is onderhevig aan getijden, het gedeelte ten westen ervan is tijloos. De getijdenrivier Theems, die langs Londen passeert, is zo’n 153 km lang. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er niet alleen zeepaardjes en haaien in leven, maar ook palingen en zeehonden. De haaien in de Theems behoren tot de familie van de gladde haaien, zoals de steenhaai (die tot bijna 2 meter lang kan worden), en van de doornhaaien. De studie is de meest omvangrijke sinds de jaren 50, toen de Theems biologisch dood werd verklaard.

Uit de meest recente telling bleek dat er ongeveer 900 gewone zeehonden en 3.200 grijze zeehonden in de Theems leven. Sinds het begin van de analyses in 2003 is er een duidelijke en gestage toename van deze beide zeehondenpopulaties in de monding van de Theems. Maar sinds de jaren negentig is het aantal vissen in de getijdenrivier gedaald. Natuurbeschermers zeggen dat verder onderzoek nodig is om de oorzaak daarvan te achterhalen.

De getijdenzone van de Theems herbergt in totaal meer dan 115 vissoorten, 92 vogelsoorten en bijna 600 hectare zoutmoeras, een cruciale habitat voor heel wat wilde dieren.

Het peil en de temperatuur van het water stijgen door de opwarming van de aarde. De stijging van de zomertemperatuur van de bovenloop in de getijdenzone bedraagt gemiddeld 0,19 graden Celsius per jaar sinds de eeuwwisseling.

De wetenschappers van de ZSL, die het onderzoek voerden, waarschuwen verder ook voor stijgende nitraatconcentraties in de getijdenrivier door industrieel afvalwater en rioolwater dat in de rivier wordt geloosd. Nitraat kan schadelijk zijn voor de waterkwaliteit en voor in het wild levende dieren. Het zogenaamde ‘Londense superriool’ - de Thames Tideway-tunnel - moet in de toekomst meer dan 95 procent van die lozingen in de rivier opvangen. Het project kost zo’n 4,5 miljard euro en zou tegen 2025 klaar moeten zijn.

Een andere ernstige bezorgdheid is de toenemende vervuiling door onder meer plastic en natte doekjes. Dat zorgt voor een opeenhoping van sediment, waardoor de oevers van de Theems van uitzicht veranderen. Microplastiek stroomt in de rivier tegen een snelheid van 94.000 deeltjes per seconde, volgens de studie.