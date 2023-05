Van zeekomkommers tot ‘gomachtige eekhoorns’: ruim 5.000 nieuwe soorten ontdekt in diepzeemijngebied in Stille Oceaan

De Clarion-Clipperton Zone (CCZ) is een mineraalrijk gebied op de oceaanbodem van zo’n 1,7 miljoen vierkante meter en is gelegen tussen Hawaï en Mexico in de Stille Oceaan. Het is de eerste keer dat de biodiversiteit in de zone zo uitvoerig is gedocumenteerd. Omdat de CCZ is aangewezen als toekomstige hotspot voor diepzeemijnbouw, kan dit onderzoek cruciaal zijn in de beoordeling van het risico van uitsterven van de vele soorten.