Van ‘monster van Loch Ness’ tot 2,4 lange meerval in Parijs: stem op dé ‘vis’ van het jaar

Toch nog kleinste dwergbui­del­rat gevonden op Kangaroo Island na verwoesten­de bosbranden

7 december Meer dan 60.000 koala’s werden getroffen door de alles verterende bosbranden op Kangaroo Island in deelstaat Zuid-Australië vorig jaar. De kleinste dwergbuidelratten op het eiland leken plots zelfs met uitsterven bedreigd. Het is daarom hoopvol nieuws dat er toch nog eentje is ontdekt, ook al zijn de diertjes nu op hun kwetsbaarst.