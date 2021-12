Van gelach tot gegrom: bizarre vissengeluiden tonen aan dat koraalrif weer hersteld is

Virtueel op reis: neem een duik in het Great Barrier Reef of bezoek de Grand Canyon

Dankzij Google Street View en andere platformen kun je op je tablet of smartphone wereldberoemde plekken zoals de Grand Canyon of het Colosseum in Rome interactief bezoeken, gewoon alsof je er zelf staat. Handig nu we niet zomaar op een vliegtuig kunnen springen. Nog meer bezigheidstherapie vind je in onze ‘Thuisblijfgids’.

23 april