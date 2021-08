Twee Sumatraanse tijgers in Indonesische zoo herstellen van coronavirus

Pairi Daiza opent pinguïn­grot voor grote publiek

5 juli De “pinguïngrot” is sinds vandaag open voor iedereen die Pairi Daiza bezoekt. Door de coronamaatregelen was het domein van de pinguïns eerst enkel zichtbaar voor mensen die in de kamers van de site verbleven, met uitzicht op het territorium. Vanaf nu kunnen alle bezoekers de vogels observeren waarvoor de Pairi Daiza-teams een oppervlakte van 850 m² hebben gebouwd die is aangepast aan hun natuurlijk gedrag. De ruimte is ontworpen in een geest van duurzame ontwikkeling, is voorzien van natuurlijk licht, verschillende soorten vloerbedekkingen, gezuiverde lucht en een zoutwaterbassin van ongeveer 350 m³.