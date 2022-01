Trommelwolfspin is Europese spin van het jaar

Kasterlee/Rijkevorsel/Sint-Truiden/Hasselt Druk wolvenweek­end: ‘havenwolf’ Asterix loopt voor mug-ambulance, broertje duikt op aan camping, ook in Limburg nieuwe meldingen

Zowel in de Kempen als in Limburg zijn het voorbije nieuwjaarsweekend verschillende meldingen binnengekomen van wolven die gespot werden. In de Kempen gebeurde dat onder meer in de omgeving van de camping Houtum in Kasterlee. In Rijkevorsel hinderde hij zelfs even een MUG-voertuig. Vermoedelijk gaat het om de wolf Asterix die eerder in de Antwerpse haven werd gespot. In Sint-Truiden werd dan weer een andere wolf meermaals gespot, die zondagvoormiddag dood in het Albertkanaal van Hasselt lag.

2 januari