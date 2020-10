Trekvogel breekt record met langste non-stopvlucht: van Alaska naar Nieuw-Zeeland

Weer Tasmaanse duivels in het wild in Australië na 3.000 jaar

6 oktober Natuurbeschermingsgroepen hebben de laatste maanden Tasmaanse duivels uitgezet in het wild op het Australische vasteland. Het is voor het eerst in 3.000 jaar dat ze daar weer rondlopen. Dingo’s waren vermoedelijk verantwoordelijk voor de uitroeiing van dit vraatzuchtige buideldier in Australië.