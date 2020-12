Tijger bijt hand van vrouw (66) af in Tsjechië

Enige nog levende witte giraf uitgerust met gps

17 november De enige nog levende witte giraf is sinds vandaag voorzien van een gps-toestel. Het toestel zal elk uur updates geven over zijn locatie. Natuurbeschermers in Kenia hopen zo het unieke dier te beschermen tegen stropers. Het mannetje heeft leucisme, een afwijking die leidt tot verminderde pigmentatie.